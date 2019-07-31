Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохраняется в южных, восточных и большинстве районов центральных областей.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В среду, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В южных, восточных, большинстве районов центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 31 июля, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.