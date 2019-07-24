Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта)

08:03, 24 июля 2019
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На юге температура до +29°.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.

Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди, температура до +27°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН
Прогноз на 24 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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