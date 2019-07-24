Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта)
На юге температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+24°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+22°... +15°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 20 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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