Восток Китая пострадал от наводнений
Затопило провинцию Чжэцзян.
Провинция Чжэцзян на востоке Китая пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями.
Тропический шторм "Барри" вызвал наводнения в американском штате Арканзас
В городском округе Цзиньхуа за несколько часов выпало свыше 100 мм осадков, сообщает Euronews.
Вода хлынула на улицы населенных пунктов и автотрассы. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Его масштабы еще предстоит оценить.
Напомним, тропический шторм "Данас" находится в 265 км к востоку от островного муниципалитета Калаян к северу от филиппинского острова Лусон и движется на север со скоростью 20 км/ч.
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