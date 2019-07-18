Восток Китая пострадал от наводнений

13:02, 18 июля 2019
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Затопило провинцию Чжэцзян.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Провинция Чжэцзян на востоке Китая пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями.

Тропический шторм "Барри" вызвал наводнения в американском штате Арканзас

В городском округе Цзиньхуа за несколько часов выпало свыше 100 мм осадков, сообщает Euronews

Вода хлынула на улицы населенных пунктов и автотрассы. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Его масштабы еще предстоит оценить.

Напомним, тропический шторм "Данас" находится в 265 км к востоку от островного муниципалитета Калаян к северу от филиппинского острова Лусон и движется на север со скоростью 20 км/ч.

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Теги: #Китай#шторм
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