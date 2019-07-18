Тропический шторм "Данас" приближается к Тайваню

11:56, 18 июля 2019
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Ожидается, что шторм приблизится к Тайваню вечером 18 июля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм "Данас" находится в 265 км к востоку от островного муниципалитета Калаян к северу от филиппинского острова Лусон и движется на север со скоростью 20 км/ч.

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Скорость ветра оценивается в 65 км/ч, порывы - в 80 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг. 

Предупреждение о непогоде объявлено в северной половине Лусона и на островах Бабуян и Батанес. 

Ожидается, что шторм приблизится к Тайваню вечером 18 июля и затронет его северо-восточную часть либо выйдет там на сушу. В уездах Тайдун и Пиндун ожидаются сильные порывы ветра и проливные дожди. На удаленных островах Зеленый остров (Люйдао) и Остров орхидей (Ланьюй) с 18:00 17 июля отменены занятия в школах и работа в офисах.

Напомним, около 50 человек погибли, свыше 4,4 млн пострадали в результате наводнений в Индии, вызванных сильными дождями.

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Теги: #погода#шторм
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