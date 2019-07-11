Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине

Пожарная опасность достигла чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В четверг, 11 июля, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"11 июля в Винницкой, Ривненской,Черкасской, большинстве районов Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Луганской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.