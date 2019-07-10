Жертвами сильных дождей в Китае стали три человека
В Китае начинается сезон паводков.
Три человека погибли и еще трое пропали без вести в провинции Хунань в центре Китая в результате сильных паводков, вызванных проливными дождями.
Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео)
Ливни, которые продолжаются уже четыре дня, нанесли значительный ущерб в части районов уезда Юсянь, передает Синьхуа со сслылкой на местные власти.
По состоянию на 9 июля количество выпавших осадков в более чем десяти населенных пунктах уезда превысило 300 мм.
Сейчас в Китае начинается сезон паводков. По прогнозам, во многих районах ожидаются сильнейшая непогода и обильные осадки.
Напомним, в американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение.
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