Жертвами сильных дождей в Китае стали три человека

15:37, 10 июля 2019
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В Китае начинается сезон паводков.

Наводнение в Китае / REUTERS
Наводнение в Китае / REUTERS

Три человека погибли и еще трое пропали без вести в провинции Хунань в центре Китая в результате сильных паводков, вызванных проливными дождями.

Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео)

Ливни, которые продолжаются уже четыре дня, нанесли значительный ущерб в части районов уезда Юсянь, передает Синьхуа со сслылкой на местные власти. 

По состоянию на 9 июля количество выпавших осадков в более чем десяти населенных пунктах уезда превысило 300 мм.

Сейчас в Китае начинается сезон паводков. По прогнозам, во многих районах ожидаются сильнейшая непогода и обильные осадки.

Напомним, в американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение

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Теги: #наводнение#Китай
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