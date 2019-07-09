Погода на завтра: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (видеопрогноз)

На западе ночью похолодает до +8°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +8°, днем до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

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