Погода на завтра: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 9 июля 2019
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На западе ночью похолодает до +8°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +8°, днем до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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