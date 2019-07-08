Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 8 июля 2019
37
0

Теплее всего будет на юге Украины.

Завтра в Украине будет прохладно / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине будет прохладно / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. 

Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Травмированные люди, сорванные крыши и поваленные деревья: на Закарпатье пронесся ураган (ветер) Травмированные люди, сорванные крыши и поваленные деревья: на Закарпатье пронесся ураган (ветер)
Погода на неделю: в Украине будет прохладно и дождливо (карта) Погода на неделю: в Украине будет прохладно и дождливо (карта)
Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Сегодня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы Сегодня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы
Аляску накрыла рекордная жара (видео) Аляску накрыла рекордная жара (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
87 %
750 мм
6.5 м/с
88 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять