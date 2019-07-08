Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.
Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +23°.
Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 9 июля
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+20°... +14°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+22°... +12°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +8°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+23°... +14°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 26 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:87 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:88 %
Восход:05:51
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей