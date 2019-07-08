Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге Украины.

Завтра в Украине будет прохладно / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

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