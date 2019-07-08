Погода на неделю: в Украине будет прохладно и дождливо (карта)

Дожди ожидаются преимущественно в западных областях.

На этой неделе в Украине будет прохладно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди.

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В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +30°, в остальных регионах до +20°...+29°.

Прогноз на 8 июля / УНИАН

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Температура днем на юге до +28°.

Прогноз на 9 июля / УНИАН

В среду, 10 июля, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +18°...+24°.

Прогноз на 10 июля / УНИАН

В четверг в Украине местами ожидаются осадки. Ночью по стране температура +7°…+13°, днем до +27°.

Прогноз на 11 июля / УНИАН

В пятницу ожидается солнечная погода. Днем на юге до +35°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 12 июля / УНИАН

13 и 14 июля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +9°, на остальной территории +11°…+15°. Днем температура по стране +19°...+26°. В воскресенье ночью на севере и западе температура до +10°, днем в Украине от +18° до +27°.

Прогноз на 13 июля / УНИАН

Прогноз на 14 июля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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