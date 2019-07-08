Погода на неделю: в Украине будет прохладно и дождливо (карта)
Дожди ожидаются преимущественно в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди.
Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине
В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +30°, в остальных регионах до +20°...+29°.
Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Температура днем на юге до +28°.
В среду, 10 июля, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +18°...+24°.
В четверг в Украине местами ожидаются осадки. Ночью по стране температура +7°…+13°, днем до +27°.
В пятницу ожидается солнечная погода. Днем на юге до +35°, в остальных регионах до +32°.
13 и 14 июля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +9°, на остальной территории +11°…+15°. Днем температура по стране +19°...+26°. В воскресенье ночью на севере и западе температура до +10°, днем в Украине от +18° до +27°.
Народный прогноз погоды в Украине
8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.
9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).
11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.
12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.
14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+29°... +14°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+21°... +8°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+26°... +13°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+21°... +12°