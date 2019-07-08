Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:04, 8 июля 2019
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Жаркая погода сохранится только на востоке Украины.

Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 июля, в Украине похолодает, местами пройдут дожди с грозами. 

Грозы, шквалы и похолодание: синоптики спрогнозировали погоду на 8 июля

Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +22°. В центре практически без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 8 июля / УНИАН
Прогноз на 8 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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