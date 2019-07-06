Синоптики предупреждают об ухудшении погоды завтра на большей части Украины

21:43, 6 июля 2019
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7 июля в Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы / фото УНИАН
7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды завтра на большей части Украины.

В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы.

В Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

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Теги: #погода#Украина
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