7 июля в Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды завтра на большей части Украины.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы.

В Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.