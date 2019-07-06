Синоптики предупреждают об ухудшении погоды завтра на большей части Украины
7 июля в Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды завтра на большей части Украины.
В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы.
В Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.
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