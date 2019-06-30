От рекордной жары в Европе умерли 8 человек

11:06, 30 июня 2019
163
0

Также во Франции и Испании бушуют лесные пожары.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В результате длительной жары с рекордными температурами в Европе погибли уже восемь человек.

Как сообщает Deutsche Welle, во Франции жертвами невыносимой жары стали четверо человек, в Испании и Италии – по двое.

Абсолютный рекорд: во Франции температура превысила 45 градусов (фоторепортаж)

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха 35 градусов по Цельсию. Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким лицам, которые из-за жары оказались в больницах.

Жара стала причиной не только смертельных случаев от тепловых ударов, но и масштабных лесных пожаров.

«Служба защиты населения от чрезвычайных ситуаций сообщила о 30 случаев возгораний и пожаров в департаменте Гар. От огня незначительные телесные повреждения получило трое человек. Огонь уничтожил более 300 гектаров леса и повредил с десяток домов», - говорится в сообщении.

В Испании огонь уничтожил 1,6 тыс. гектаров леса вблизи города Альморокс, расположенном в 60 километрах от Мадрида. Усиливает стихию не только жара, но и сильные порывы ветра.

Еще один масштабный лесной пожар возник близ Толедо, власть была вынуждена эвакуировать около 20 человек. А вот сильный лесной пожар в Каталонии, бушевавший на протяжении последних нескольких дней, пожарным удалось локализовать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара#погода в Европе
Читайте также
Завтра на часть Украины возвращается жара (карта) Завтра на часть Украины возвращается жара (карта)
Черниговом прошелся ураган (фото) Черниговом прошелся ураган (фото)
Абсолютный рекорд: во Франции температура превысила 45 градусов (фоторепортаж) Абсолютный рекорд: во Франции температура превысила 45 градусов (фоторепортаж)
Погода на выходные: в Украине резко похолодает, преимущественно без осадков (карта) Погода на выходные: в Украине резко похолодает, преимущественно без осадков (карта)
Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине
На День Конституции обещают грозы, град и шквалы (карта) На День Конституции обещают грозы, град и шквалы (карта)
Непогода набирает обороты: в сети показали впечатляющее видео грозы в Киеве Непогода набирает обороты: в сети показали впечатляющее видео грозы в Киеве

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
50 %
751 мм
8.3 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять