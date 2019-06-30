От рекордной жары в Европе умерли 8 человек
Также во Франции и Испании бушуют лесные пожары.
В результате длительной жары с рекордными температурами в Европе погибли уже восемь человек.
Как сообщает Deutsche Welle, во Франции жертвами невыносимой жары стали четверо человек, в Испании и Италии – по двое.
Абсолютный рекорд: во Франции температура превысила 45 градусов (фоторепортаж)
Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха 35 градусов по Цельсию. Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким лицам, которые из-за жары оказались в больницах.
Жара стала причиной не только смертельных случаев от тепловых ударов, но и масштабных лесных пожаров.
«Служба защиты населения от чрезвычайных ситуаций сообщила о 30 случаев возгораний и пожаров в департаменте Гар. От огня незначительные телесные повреждения получило трое человек. Огонь уничтожил более 300 гектаров леса и повредил с десяток домов», - говорится в сообщении.
В Испании огонь уничтожил 1,6 тыс. гектаров леса вблизи города Альморокс, расположенном в 60 километрах от Мадрида. Усиливает стихию не только жара, но и сильные порывы ветра.
Еще один масштабный лесной пожар возник близ Толедо, власть была вынуждена эвакуировать около 20 человек. А вот сильный лесной пожар в Каталонии, бушевавший на протяжении последних нескольких дней, пожарным удалось локализовать.
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