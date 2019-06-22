В Европу на следующей неделе придет невероятная жара
На большей части континентальной Европы - от Испании до Германии – днем ожидается от 32 градусов жары.
На следующей неделе в Европу придет невероятная жара.
Об этом предупреждает метеорологическая служба AccuWeather, пишет ТСН со ссылкой на The Guardian.
На большей части континентальной Европы - от Испании до Германии – днем ожидается от 32 градусов жары. В самых горячих районах, особенно крупных городах, столбики термометров будут показывать до 38-40 градусов.
Сочетание шторма, который остановился над Атлантикой, и высокое давление над центральной Европой вытянут очень горячий воздух из Африки на север, что приведет к "потенциально опасной жаре над большой частью западной и центральной Европы".
Во Франции ожидают 35-40 градусов. Ночью будет не ниже 20 градусов. Французский министр здравоохранения Аньес Бузин предупредила местную власть, больницы и дома для пенсионеров быть в повышенной готовности, отметив, что летом жаркая волна привела к 1500 смертям, больше, чем обычно в июле и августе.
Метеорологи в Германии также прогнозируют до 40 градусов. Не исключают, что будет побит национальный температурный рекорд 2015 года, когда в Баварии зафиксировали 40,3 градуса.
Погода на выходные: в Украине сохранится жара, на западе страны пройдут дожди с грозами (карта)
В первой половине следующей недели неимоверная жара будет в Мадриде, Берлине, Париже, Брюсселе, Франкфурте. В дальнейшем такая же погода ожидает и жителей Бухареста, Вены, Будапешта, Белграда и Софии.
"Несколько дней экстремального тепла в сочетании с теплыми ночами не позволят зданиям и домам без кондиционера остыть, создавая неудобные условия для сна, а также повышая риск заболеваний, связанных с нагревом. Пожилые люди и дети подвергаются наибольшему риску от таких заболеваний, а внешнее облучение должно быть ограничено в самые жаркие часы дня, чтобы уменьшить риск заболевания", - сказал старший метеоролог Эдуард Лейстер.
Долгосрочные прогнозы погоды показывают, что температура в течение июля и августа, как ожидается, будет выше обычной. По данным Европейского агентства по окружающей среде, 2018-й был одним из трех самых теплых лет на континенте.
Ученые сообщили, что прошлогодняя жара, которая привела к повышению уровня смертности, резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур, закрытию атомных электростанций и лесных пожаров, была связана с климатической ситуацией и что экстремальные климатические явления, вероятно, будут регулярными в последующие десятилетия.
Как сообщал УНИАН, погода в Украине до конца текущей недели будет жаркой, а со следующей недели ожидается изменение температурного режима.
Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+34°... +21°
- Донецк+33°... +22°
- Житомир+31°... +19°
- Запорожье+34°... +22°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+32°... +20°
- Кировоград+33°... +20°
- Луганск+34°... +20°
- Луцк+25°... +18°
- Львов+23°... +16°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+36°... +22°
- Полтава+32°... +21°
- Ровно+25°... +18°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+32°... +21°
- Тернополь+24°... +17°
- Харьков+33°... +21°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+25°... +16°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+33°... +19°
- Черновцы+24°... +18°