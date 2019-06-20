Погода на завтра: жара в Украине усилится, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На юге температура до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут доджи с грозами.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +34°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +18°, днем до +31°. В центре практически без осадков, температура ночью до +18°, днем до +34°.
Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 июня
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+29°... +19°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+29°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+29°... +19°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+32°... +22°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+31°... +19°
- Чернигов+31°... +17°
- Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:72 %
Давление:746 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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