Погода на завтра: жара в Украине усилится, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 20 июня 2019
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На юге температура до +34°.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут доджи с грозами. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +18°, днем до +31°. В центре практически без осадков, температура ночью до +18°, днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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