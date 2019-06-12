Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +35° (видеопрогноз)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +21°, днем до +35°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+34°... +20°
- Донецк+32°... +20°
- Житомир+31°... +19°
- Запорожье+33°... +22°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+34°... +20°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+32°... +20°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+34°... +21°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+32°... +18°
- Черновцы+29°... +17°