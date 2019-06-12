Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +35° (видеопрогноз)

16:30, 12 июня 2019
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По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +21°, днем до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

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Теги: #погода#жара
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