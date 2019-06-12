В Китае 19 человек стали жертвами наводнений

Наводнения также разрушили более 1300 домов.

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В результате наводнений, вызванных проливными дождями, на юге Китая погибли по меньшей мере 19 человек.

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В Гуанси-Чжуанском автономном районе идущие уже неделю ливни вызвали наводнения в шести городах. В результате 12 человек погибли, более 570 тыс. человек пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Наводнения также разрушили более 1300 домов и повредили 33,5 тыс. га сельхозугодий.

По прогнозу местной метеорологической службы, до 13 июня ожидаются еще более сильные осадки. Предполагается, что количество осадков в северо-восточных районах превысит 300 мм.

В соседней провинции Гуандун семь человек погибли, один пропал без вести после того, как ливни разрушили дороги и дома.

Три уезда города Хэюань в наибольшей степени пострадали от ливней, продолжавшихся более недели. Стихия затронула 110 тыс. человек и разрушила 956 жилых домов.

Напомним, в провинции Цзянси на востоке Китая наводнения, вызванные проливными дождями, затронули свыше 1,42 млн жителей, 135 тыс. человек были экстренно эвакуированы.