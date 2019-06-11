Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Местами температура до +35°.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +34°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +18°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +30°.

В северных областях солнечно, температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

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