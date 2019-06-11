Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Местами температура до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +34°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +18°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +30°.
В северных областях солнечно, температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.
Прогноз погоды в Украине на среду, 12 июня
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Погода в Украине
- Винница+29°... +17°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+32°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+31°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+27°... +18°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:57 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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