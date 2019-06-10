В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°

В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +33°.

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