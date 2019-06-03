Град и ураган: курортников в Одессе предупредили о погодном апокалипсисе (видео)

Этой ночью на Одессу уже обрушился сильный ливень и ураган, поваливший деревья.

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В Одессе сильный ливень и ураганный ветер повалили деревья. Ночью стволы поваленных деревьев заблокировали сразу несколько дорог.

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Утром коммунальщики деревья попилили и убрали, но это только начало, говорят синоптики. В курортном городе в ближайшее время прогнозируют сильный ветер и даже град.

Он уже посыпался на Николаевщине. Величина града достигал голубиного яйца.