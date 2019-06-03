Погода на завтра: почти всю Украину накроют грозовые дожди (видеопрогноз)
Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +18°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+29°... +18°
- Донецк+28°... +19°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+27°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+23°... +17°
- Одесса+25°... +18°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+27°... +18°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+24°... +15°