Погода на завтра: почти всю Украину накроют грозовые дожди (видеопрогноз)

16:30, 3 июня 2019
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Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке Украины.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°. 

Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +18°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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