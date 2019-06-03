В Черновицкой области внезапный ливень затопил центральные улицы города Новоднестровск (видео)

16:13, 3 июня 2019
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Вследствие непогоды подтопило легковой автомобиль.

Ливень затопил Новоднестровск / facebook.com/ Павел Марценюк
Ливень затопил Новоднестровск / facebook.com/ Павел Марценюк

В Черновицкой области внезапная непогода 3 июня затопила центральные улицы города Новоднестровск.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН местные жители, сильный ливень прошел примерно в 14:30, затопив ряд улиц в центре города.

В результате непогоды подтопило легковой автомобиль "ВАЗ", который был припаркован возле магазина. Впоследствии местные жители помогли водителю его вытолкать из воды.

Видео: youtube.com/Молодий буковинець

Напомним, в Киевском районе Святошино 24 мая прошел ливень с грозой. Многие объекты оказались затопленными.

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Теги: #погода#ливень
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