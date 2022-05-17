Премьера нового сезона состоится 3 июня 2022 года – тогда выйдут сразу три эпизода.

Стриминговый сервис Prime Video наконец выпустил первый трейлер к третьему сезону антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys).

Сообщается, что премьера нового сезона состоится 3 июня 2022 года – тогда выйдут сразу три эпизода, остальные пять будут выходить раз в неделю.

Как говорится в официальном описании к третьему сезону "Пацанов", события будут разворачиваться спустя год после второго сезона. Хоумлендер подавлен, Мясник работает на правительство под руководством Хьюи. Но все они жаждют прервать этот мир и покой, снова залив все кровью. Поэтому, когда Пацаны узнают о новом таинственном анти-супергеройском оружии, они вновь сталкиваются с Семеркой, начинают войну и узнают легенду о первом Супергерое – Солдатике.

К своим ролям в третьем сезоне "Пацанов" вернутся большинство актеров из первых двух сезонов, включая Карла Урбана (Мясник), Джека Куэйда (Хьюи), Энтони Старра (Хоумлендер), Эрин Мориарти (Старлайт), Доминик Макеллиготт (Королева Мэйв), Лаза Алонсо (Молоко Матери), Чейса Кроуфорда (Подводный) и других. Среди новичков сезона – звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз в роли Солдатика.

Напомним, сериал "Пацаны" был создан Эриком Крипке ("Сверхъестественное", "Революция"). Первый сезон сериала вышел летом 2019 года, и сразу же получил признание критиков за сценарий, сюжет, юмор и игру актеров, а также заработал огромную фанатскую базу.

События сериала происходят в альтернативной, более жесткой версии супергеройской вселенной, где люди со сверхъспособностями работают на корпорацию Vought International, делая все ради шоу, а не спасения людей. При этом большинство супергероев, самые знаменитые из которых формируют так называемую "Семерку", на самом деле весьма аморальны и жестоки. Большинство супергероев пародируют самых популярных героев комиксов: Хоумлендер – Супермена, Королева Мэйв – Чудо-женщину, Солдатик – Капитана Америка, Подводный – Аквамена, и так далее. Противостоит им группа мстителей, которые называают себя "Пацаны".

Вас также могут заинтересовать новости: