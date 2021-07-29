Злоумышленники бросили в автомобиль горящую бутылку с неизвестным веществом.

В Киеве задержали двух одесситов, которые могут быть причастны к поджогу Audi на Печерске.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Ночью в полицию сообщили о поджоге автомобиля на улице Анри Барбюса, что в Печерском районе столицы. На место прибыли оперативники и следователи.

В ходе отработки полицейские задержали двух мужчин, которых обоснованно подозревают в поджоге автомобиля местного жителя.

Читайте такжеВ Киеве остановку ветром вынесло на дорогу (видео)По словам временно исполняющего обязанности начальника столичного главка полиции Виктора Нечитайло, сообщники готовились заранее.

"Предварительно мы установили, что мужчины пришли к авто уже с горящей бутылкой, а для совершения преступления выбрали ночное время, чтобы избежать свидетелей. Прибыв на место, сообщники бросили в иномарку бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом, в результате чего она загорелась. После совершения преступления мужчины пытались убежать, однако правоохранители через некоторое время остановили и задержали их".

Следователи отдела расследования особо тяжких преступлений полиции Киева задержали мужчин. Ими оказались уроженцы Одессы, 1974 и 1978 годов рождения, ранее судимые за имущественные преступления.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи сообщили злоумышленникам о подозрении и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Им грозит до десяти лет тюремного заключения", - сообщил полковник полиции.

Кроме этого, правоохранители устанавливают предполагаемого заказчика преступления, его обстоятельства и мотивы. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Людмила Жерновская