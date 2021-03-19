Мэр показал видео о том, как строят мостовой переход, который свяжет Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.

Несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга и показал видео о том, как строят мостовой переход, который свяжет Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.

"Я вчера был на объекте – проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала», – добавил Кличко.

Мэр сообщил, что продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

"Работы продолжаются и на левом берегу, где обустраивают насыпь. Они были затянуты из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем - песок доставляем баржами, потом - временными понтонами к месту строительства", - отметил Виталий Кличко и пояснил, что сейчас отселение жителей Русановских садов почти завершено.

Он отметил, что на участках объекта работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов, а городская власть – контролирует.

"Относительно финансирования - город выполняет обязательства. Ключевая задача, чтобы строительство не остановилось. И мы все для этого делаем. Потому что, хоть пандемия и внесла свои коррективы, мы должны запустить в этом году автомобильное движение Подольско-Воскресенским мостовым переходом», – подытожил Виталий Кличко.

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Автор: Григорий Бондарь