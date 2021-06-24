В столичном метро сообщили о восстановлении оплаты проезда картами или мобильными приложениями.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Оплата в метрополитене бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
В то же время в метрополитене просят пассажиров, у которых сегодня из-за технического сбоя не прошла оплата, заполнить соответствующую электронную форму для проверки транзакции, а также предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств.
Сбой в работе терминалов киевского метро
Ранее сегодня в Киевском метрополитене предупредили о недоступности оплаты проезда банковскими картами и мобильными приложениями из-за технического сбоя.
Пассажиров просили пользоваться электронными билетами или покупать разовые qr-билеты в автоматах по продаже.
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