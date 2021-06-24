Ранее из-за сбоя оплатить проезд банковской картой или мобильным приложением было невозможно.

В столичном метро сообщили о восстановлении оплаты проезда картами или мобильными приложениями.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Оплата в метрополитене бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время в метрополитене просят пассажиров, у которых сегодня из-за технического сбоя не прошла оплата, заполнить соответствующую электронную форму для проверки транзакции, а также предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств.

Сбой в работе терминалов киевского метро

Ранее сегодня в Киевском метрополитене предупредили о недоступности оплаты проезда банковскими картами и мобильными приложениями из-за технического сбоя.

Пассажиров просили пользоваться электронными билетами или покупать разовые qr-билеты в автоматах по продаже.

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Автор: Виктория Токарева