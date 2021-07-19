Сегодня лидеру "Удара", мэру Киева Виталию Кличко исполняется 50 лет. Накануне, 18 июля, он обнародовал в соцсетях мини-фильм о 50 годах своей жизни: путь к успеху, семья, окружение и достижения.

"Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил - это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я избрал своим лозунгом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть - если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и драться до конца. Победного!",- написал Кличко.

Лидер "Удара" отметил, что встречает юбилей с оптимизмом, ведь у него впереди еще много историй.

"С таким настроением я и завтра буду встречать свои 50. Всего 50. Потому что впереди еще много историй! А видео - о моих первых 50".

Напомним, ранее Виталий Кличко получил премию "Человек года" в номинации "Городской голова года".

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Автор: Григорий Бондарь