Мэр Киева, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия Дня Европы, состоявшейся в столице.

Об этом сообщает его официальный сайт.

В церемонии открытия Дня Европы также приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, глава Представительства Европейского Союза в Украине, председатель Дунайской Комиссии, послы 20 стран Европейского Союза и государств Дунайской комиссии.

«Рад поздравить всех с открытием Дня Европы в Украине, который в Киеве отмечают уже 19 лет подряд. Общая концепция сегодняшнего праздника – «Дунайский путь в Европейский Союз» – определена не случайно. Впервые за 70 лет Украина избрана главой «Дунайской комиссии». Это – новые возможности и признание авторитета нашего государства в Дунайском регионе», – сказал Кличко.

Он напомнил, что сегодня также отмечают Международный день семьи.

«А в символическом смысле семья для Украины – это большая европейская семья», – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что городские власти ежедневно работает, чтобы Киев развивался как современная европейская столица, становился удобным и комфортным для его жителей и гостей.

«Мы поддерживаем контакты с городами-побратимами, налаживаем новые экономические и культурные связи с городами Европы и мира. Перенимаем лучший опыт из муниципального управления, по развитию местного самоуправления и реализации перспективных городских проектов», – сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что города-партнеры Киева – Будапешт, Вена, Мюнхен, Братислава, Белград – невозможно представить без славного Дуная – артерии, соединяющей наши страны и города.

«Соединяют их и общие ценности – справедливости, закона, достоинства и демократии. И цель, ради которой украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор. За него отдали свои жизни наши лучшие патриоты! Поэтому мы не должны останавливаться на пути, который выбрали. А должны строить успешное и сильное украинское государство. Потому что Украина – это Европа! А Киев – европейская столица! С Днем Европы вас! Слава Украине!», – резюмировал Виталий Кличко.

Согласно Указу Президента, День Европы отмечается ежегодно в третью субботу мая.

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Автор: Иван Бойко