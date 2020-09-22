Требование президента Украины по передаче всех объектов «Укрбуда» на баланс «Киевгорстроя» для их достройки не выполнено. Вычленены и переданы другим застройщикам наиболее прибыльные проекты, а пассивы пытаются повесить на плечи КГС, самих инвесторов и госбюджет.

Об этом заявил экс-президент «Укрбуда» Максим Микитась в своем обращении к инвесторам ЖК этой компании. Полный текст обращения экс-депутата опубликован на его странице в Facebook.

В обращении, в частности, говорится: «С надеждой встретил сообщение о недавнем приёме на баланс КГС ряда объектов «Укрбуда». Это даёт перспективу продолжения работ, закрепляет ответственность застройщика и препятствует расхищению материалов на объектах».

«Но есть ряд принципиальных вопросов, которые меня тревожат и возмущают. Например, КГС декларирует необходимость привлечения 2 млрд. гривень для продолжения строительства. Но при этом тот же ЖК «Crystal House» по ул. Жилянской в центре Киева с прибылью более чем в 20 млн. долларов и ЖК «Парковая долина» с прибыльностью более 15 млн. долларов переданы для завершения работ харьковской компании «Строй Сити». А дорогой ЖК «Ла-Манш» в престижной части Подола с прогнозируемой прибылью более чем 30 млн. долларов отдан компании Perfect Group. Почему? Почему из «тела» «Укрбуда» вычленены перспективные проекты, а для достройки других теперь нужно искать крупные заёмные средства? Кто и почему пытается выпотрошить самое ценное, а пассивы оставить КГС и свесить на плечи инвесторам и государству».

Опальный застройщик утверждает, что «не учтены интересы инвесторов «Укрбуда». Идёт прямое нарушение требований президента Владимира Зеленского и министра МВД Арсена Авакова о передаче «Киевгорстрою» ВСЕХ(!) объектов «Укрбуда» для завершения их строительства». Что «сверх прибыли уйдут не на достройку проблемных объектов, а прямо в карманы воров и рейдеров, выпотрошивших активы «Укрбуда» и что компания могла и может самостоятельно достроить все свои объекты при условии возврата всех украденных активов. Украденных генеральным директором Олегом Майбородой, его партнёром Федотенковым, Якусевичем и рядом других лиц».

Микитась призвал инвесторов, руководство «Киевгорстроя» и госорганы предотвратить подобный преступный сценарий.

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Автор: УНИАН