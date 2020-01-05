Семь школ или 22 садика: Ткаченко посчитал, сколько киевляне потеряли из-за переплаты за «шулявский мост» (видео)

Киевлянам этот путепровод обошелся втрое больше, чем было обещано – 1,7 миллиарда гривен вместо 600 миллионов.

За средства, которые переплатили за строительство шулявского путепровода в Киеве, можно было построить семь школ или более двух десятков садиков.

Об этом в своем видеоблоге рассказал народный депутат Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что киевлянам этот мост обошелся втрое больше, чем было обещано – 1,7 миллиарда гривен вместо 600 миллионов. При этом, за эти деньги не была построена обещанная развязка.

«Простая математика – что значит переплата за этот шулявский мост? Одна киевская школа стоит 150 миллионов гривен. Один детский садик – 50 миллионов гривен. Это означает, что киевляне не досчитались либо семи школ, либо более двух десятков детских садов. Но сметы в Киеве имеют волшебную способность – увеличиваться, как и сроки сдачи объектов», - подчеркнул депутат, и при этом напомнил, что Кличко обещал открыть мост к декабрю.

«Для сравнения – такой же мост стоил бы в Китае 400 миллионов гривен, и построили бы его за 43 часа. С выкупом пятого цеха завода «Большевик» стоимость моста возрастет до трех миллиардов гривен – это для того, чтобы был новый подъезд на мост. Почему так дорого? Ответ на это нашли журналисты», - рассказывает Ткаченко, после чего в ролике цитируется журналистское расследование, в котором раскрывается суть схемы, по которой государственный заказ отошел фирме с «орбиты» застройщика Микитася.

«Пока одни компании не были допущены к аукциону из-за формальных преград, две другие, среди которых компании с фиктивными документами, вышли в финал, и обе оказались тесно связаны с одним известным столичным застройщиком. Вот по какой схеме крупный государственный заказ отошел фирме с орбиты депутата-застройщика Максима Микитася – хорошего знакомого самого мэра Кличко», - говорится в сюжете.

«И после всего этого действующий мэр заплатил еще и 100-процентный аванс своему другу-подрядчику. Конечно, под честное слово. Но суд уже обязал НАБУ открыть уголовное дело. Дай бог, чтобы этот мост не пришлось перестраивать преемникам», - говорит Ткаченко.