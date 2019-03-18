Суд отказался отменять приостановление переименования проспекта Ватутина в Киеве в проспект Шухевича

Коллегия судей Апелляционного административного суда приняла решение отказать в требовании ВО «Свобода» и оставила определение суда первой инстанции без изменения.

Коллегия судей Апелляционного административного суда приняла решение отказать в требовании ВО «Свобода» отменить приостановление переименования проспекта Николая Ватутина в Киеве в проспект Романа Шухевича.

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Об этом сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в Facebook.

«Сегодня коллегия судей Апелляционного административного суда отклонила требование партии «ВО «Свобода» отменить приостановление всех действий по переименованию проспекта имени легендарного полководца - генерала Николая Ватутина на Шухевича и оставила определение суда первой инстанции без изменения», - написала Бережная.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта имени генерала Ватутина, присвоив проспекту имя главного командира УПА Шухевича. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов.

По информации фракции ВО «Свобода» в Киевсовете, которая принимала участие в подготовке проекта решения Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина, 12 июня судья Окружного административного суда Киева своим постановлением приостановил решение о переименовании проспекта, удовлетворив иск в суд общественных организаций "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа".

В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что суд не запрещал переименовывать проспект генерала Ватутина.

13 июня городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что Киевсовет готов отстаивать в суде свое решение о переименовании проспекта.