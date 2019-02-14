Кличко жестко ответил Аркаде: нарушающие закон застройщики в Киеве строить не будут

Так, по словам городского головы, пока застройщик не учтет интересы общины и все замечания Градостроительного совета относительно надлежащей социальной инфраструктуры и зеленых зон в жилом комплексе, никакого строительства на Осокорках не будет.

С застройщиками, которые будут игнорировать интересами общины и города, столичная власть будет разрывать договоры аренды земли. Как сделала это с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. И сегодня любое строительство там - вне закона.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам, передает его пресс-служба.

"Застройщик, пренебрегая всеми обращениями граждан, власти города, начал строить на свое усмотрение еще одно бетонное гетто. Мы дали возможность "Контактбудсервису" представить на Градостроительном совете откорректированный проект, прийти к согласию с обществом и властями столицы. Но застройщик абсолютно проигнорировал все варианты компромисса. Поэтому депутаты Киевсовета по моему обращению приняли решение о расторжении договора аренды земельного участка. То есть все работы, которые там происходят, - незаконны! Поэтому я обращаюсь к киевлянам не поддаваться на аферу и не покупать квартиры у застройщика "Контактбудсервис" на Осокорках", - отметил Кличко.

Так, по словам городского главы, пока застройщик не учтет интересы общины и все замечания Градостроительного совета относительно надлежащей социальной инфраструктуры и зеленых зон в жилом комплексе, никакого строительства на Осокорках не будет.

"Сейчас началась грязная кампания, что Кличко ведет войну с застройщиками. Да, я буду вести войну с застройщиками, которые пренебрегают интересами общины и города!", - подчеркнул мэр Киева.