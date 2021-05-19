В ФСС напомнили, что пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются Фондом, начиная с шестого дня больничного и до момента выздоровления.

В апреле 2021 года Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование почти 470 тыс. листков нетрудоспособности на сумму более 1,6 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, общее количество дней лечения, которое подлежит оплате за счет средств Фонда, составило за этот период 4,4 млн, что на 1,7 млн дней, или 65% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В ФСС напомнили, что пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются Фондом, начиная с шестого дня больничного и до момента выздоровления или установления МСЭК инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

Читайте такжеВ Украине вернули больничные выплаты за временную нетрудоспособность"Размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, неотработанных по уважительным причинам", - отметили в ФСС.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, либо в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением вне зависимости от длительности стажа;

60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством, а также медицинским работникам в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением независимо от продолжительности стажа.

В ФСС отметили, что следить за состоянием всех выплат от ФСС застрахованные лица могут в телеграм-канале, где в оперативном режиме обновляется информация об осуществленном финансировании: https://t.me/socialfund.

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Автор: Ирина Погорелая