Общая сумма назначенных пособий составила 38 млн грн. Пособия начислены семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 грн.

В течение первых трех кварталов этого года Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование помощи на погребение семьям 9,3 тыс. работающих украинцев. Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Общая сумма назначенных пособий составила 38 млн грн. Пособия начислены семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 грн.

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"Назначение пособия осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или оригинала справки о смерти, выданных для получения пособия на погребение", - говорится в сообщении ФСС.

В Фонде отметили, что помощь на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, которые находились на иждивении застрахованного лица (не имели самостоятельных источников средств к существованию):

1) жены (мужа);

2) детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учеников средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения – до 23 лет;

3) отца, матери;

4) дедушки и бабушки по прямой линии родства.

Отдельно в ФСС отметили, что в приведенные данные не включено возмещение Фондом стоимости ритуальных услуг, связанных с захоронением умершего, которые финансируются ФСС в случае смерти застрахованных лиц из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

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Автор: Ирина Погорелая