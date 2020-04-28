В Минсоцполитики заявили об уменьшении задолженности по страховым выплатам от Фонда соцстрахования

По сообщению министерства, Фонд соцстрахования работает в штатном режиме.

Застрахованные лица получают надлежащее материальное обеспечение и страховые выплаты от Фонда социального страхования (ФСС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

По данным министерства, как органа государственного надзора за ФСС, работа фонда продолжается в штатном режиме.

«Принимаются меры для обеспечения финансовых выплат, предусмотренных законодательством Украины об общеобязательном государственном социальном страховании», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что финансирование пособий и выплат осуществляется фондом ежедневно, по мере поступления средств от уплаты работодателями единого взноса. В частности, за период с 22 по 27 апреля ФСС профинансировал материальное обеспечение по заявлениям-расчетам, предоставленным работодателями, на общую сумму 350,1 млн грн. В эту сумму вошли пособия по временной нетрудоспособности (247,67 млн грн), пособия по беременности и родам (99,34 млн грн), пособия на погребение (0,69 млн грн), а также пособия по временной нетрудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве (2,39 млн грн).

Также в сообщении пресс-службы указано, что по состоянию на 22 апреля задолженность по выплате материального обеспечения составляла 1,285 млрд грн, а уже по состоянию на 27 апреля – 1,111 млрд грн, то есть задолженность уменьшилась на 174,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее в Фонде социального страхования Украины рассказали, что задержка сроков финансирования пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам на 13 дней произошла из-за уменьшения поступлений средств от единого социального взноса. Отмечается, что срок задержки колеблется, так как зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет фонда.