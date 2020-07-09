В господдержку украинского агросектора могут включить страхование урожая

Приоритетные для правительства направления поддержки аграриев: животноводство, садоводство, фермерство, удешевление техники и кредитов.

Проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 гг. включает в себя новые направления, среди которых предусмотрено и страхование урожая.

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Как сообщает «Фориншурер», об этом в ходе презентации проекта рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Так, планируя программы поддержки аграриев на следующие три года, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оставили основные приоритетные направления, которые уже доказали свою экономическую эффективность: животноводство, садоводство, фермерство, удешевление техники и кредитов.

«В то же время, мы адаптировали программы к новым условиям и потребностям производителей, добавив такие направления, как страхование урожая, поддержка нишевого и органического производства, пчеловодства», - подчеркнул Высоцкий.

В программе поддержки фермерства в Украине остаются такие направления, как: компенсация стоимости за покупку с/х техники, компенсация расходов за консультативные услуги, предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий только созданным фермерским хозяйствам, дотация на содержание коров молочного направления, доплата ЕСВ в пользу застрахованных лиц членов/председателей семейных фермерских хозяйств, предоставления беспроцентных кредитов.

Продолжает действовать финансовая поддержка с/х производителей путем частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, приобретенных за собственные или за кредитные средства.

Также продолжается финансовая поддержка аграриев путем удешевления кредитов. Кроме того, предложены два новых направления такой поддержки: удешевление кредитов на закупку земель с/х назначения и удешевление страховых платежей (премий) по договорам страхования с/х культур от рисков гибели.

Указанные проекты программ поддержки будут в ближайшее время представлены к обсуждению на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

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