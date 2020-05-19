Страховая компания "ИНГО" заняла первое место по результатам работы в корпоративном сегменте в 2019 году

"ИНГО" заняла первое место в номинации «Корпоративный партнер» финансового рейтинга журнала «Бизнес».

Украинская страховая компания "ИНГО" заняла первое место по результатам работы в корпоративном сегменте за прошлый год в номинации «Корпоративный партнер» финансового рейтинга журнала «Бизнес».

"Успехи INGO в корпоративном страховании 2019 года не остались без внимания экспертов. Их оценка и соответствующие финансовые показатели позволили компании занять первое место в номинации «Корпоративный партнер» финансового рейтинга журнала «Бизнес». И не только по показателю собранных премий. В 2019 году страховому рынку пришлось работать с едва ли не наибольшим количеством убытков", - сказано на странице компании "ИНГО" в сети Facebook.

В частности, по данным "ИНГО", сейчас компания продолжает урегулирование крупного страхового ущерба столичному ТРЦ "Океан Плаза", где произошло затопление двух этажей, а также находится в процессе урегулирования нескольких пожаров.

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"Резервы по ним составляют десятки миллионов гривен, что является нормальным порядком цифр для корпоративного сегмента. Каждый ущерб в этом направлении является уникальным и требует слаженной работы страховщика, привлеченных независимых экспертов и страхователя. Нужно оперативно принимать решения для минимизации последствий происшествия и разрабатывать план по восстановлению объектов. И нам это удается", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что компания "ИНГО" в этом году поставила перед собой цель максимально отойти от бумажных носителей в документообороте и перейти на электронную цифровую подпись.

"Все процессы, которые можно автоматизировать, должны быть автоматизированы. Сейчас реализуется проект автоматизации корпоративного блока. Большинство операций по страховой оценке сложных объектов будут проходить в системе. Мы настраиваем полноценные compliance и скоринговые процедуры для изучения наших контрагентов и выявления взаимосвязей, которые необходимы для качественного анализа", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления "ИНГО" Игорь Гордиенко в интервью УНИАН сообщил, что клиентам компании уже доступна возможность приобрести онлайн такие страховые продукты, как туристическое страхование, автострахование и страхование жилья, при этом компания продолжает работу над переводом более сложных страховых продуктов в электронный формат, среди которых, в частности, договоры в сфере автострахования - КАСКО и "Зеленая карта".

Справка УНИАН. Страховая компания «ИНГО» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.