На начало февраля 2021 года продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 50 банков завершена.

В январе Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 31,8 млн грн гарантированного возмещения.

Читайте такжеДоля страхования в ВВП Украины к 2025 году должна составлять не менее 2% - НБУОб этом сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка. На начало февраля 2021 продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 50 банков завершена.

Общая сумма средств, аккумулированных ФГВФЛ на 1 февраля 2021 года, составила 16,954 млрд грн. Отмечается, что от регулярного сбора в фонд в январе поступило 1,114 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физлиц в декабре начал процедуру выведения с рынка неплатежеспособного банка «Мисто Банк».

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Автор: Екатерина Жирий