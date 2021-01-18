Глобальный рынок перестрахования продолжил укрепляться после обновлений договоров 1 января 2021 года, поскольку убытки от пандемии и катастроф, влияние социальной инфляции и условия более низких процентных ставок способствовали возобновлению внимания к андеррайтингу.
Читайте такжеБольше всего от пандемии пострадают страховщики на развивающихся рынках – экспертыПо данным Fitch, рост тарифов, часто выходящий за рамки инфляции, был очевиден в начале года. Но, несмотря на это, аналитики отмечают, что повышение ставок было ограничено избытком капитала на рынке как существующих, так и новых игроков.
Сегодня самая важная задача перестраховщиков — восстановить прибыльность после нескольких лет невысокой доходности. В 2021 году Fitch ожидает, что реальный рост перестраховочных тарифов будет примерно на уровне 2-4%, что при среднем уровне катастрофических убытков приведет к лучшим техническим результатам для перестраховочных компаний, передает Фориншурер.
Fitch ожидает, что рентабельность капитала (ROE) в секторе перестрахования значительно улучшится в 2021 году по сравнению с прогнозом доходности на 2020 год, но при этом останется ниже стоимости капитала отрасли.
В будущем ожидается, что потери, связанные с пандемией коронавируса, уменьшатся, поскольку распространение вакцины ускоряется во всем мире и ограничения на изоляцию смягчаются. Это, в сочетании с улучшением маржи андеррайтинга поможет сектору перестрахования, но часть этого улучшения будет нивелирована ухудшением качества активов.
По мнению Fitch, повышение процентных ставок в ближайшие 12-18 месяцев снизится, поскольку аппетит к риску в отрасли растет, а уровень капитала остается высоким. В целом, агентство сохраняет свой стабильный прогноз по сектору глобального перестрахования, который отражает укрепление рынка, устойчивую капитализацию и ожидаемое снижение требований, связанных с пандемией.
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