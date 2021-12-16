Суммы выплат будут зависеть от предоставленных документов, объяснили юристы.

Суммы выплат родственникам погибших и пострадавших в ДТП под Черниговом составят максимум 260 тыс. грн за каждого.

Об этом сегодня во время пресс-конференции, состоявшейся в Чернигове, сообщили адвокаты семей погибших.

По их информации, семьи пострадавших могут получить выплаты по одному из видов страхования. Эта сумма может составлять не более 260 тыс. грн, что включает средства за моральный ущерб, на захоронение и установление надгробия, выплаты родственникам, которые находились на иждивении погибших.

Читайте такжеВ Украине увеличился размер ежемесячных компенсаций по уходу за пострадавшими"Эта сумма является максимумом, и каждая семья будет получать средства на основании предоставленных ими документов, объяснений и, скорее всего, выплаты будут меньше", – отметили адвокаты во время пресс-конференции.

Напомним, 7 декабря около 07:55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате аварии погибли 13 человек, а семь – были госпитализированы.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА Сергей Болдырев сообщил, что перевозчик, маршрутка которого попала в ДТП, работает легально и все пассажиры были застрахованы.

"Механизм получения возмещения – это гражданско-правовые отношения, должно произойти установление наследников и оформление документов, это требует некоторого времени", – пояснил он. О какой сумме возмещения идет речь, Болдырев не уточнил.

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Автор: Ирина Синельник