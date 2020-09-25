С августа пламя охватило сразу три американских штата.

Страховые убытки от лесных пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне оцениваются в 5-8 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Moody's.

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Однако эта сумма неокончательная и может быть заострена недавним увеличением спроса на рабочую силу и материалы в строительстве после лесных пожаров и других природных катаклизмов.

Moody's указывает, что калифорнийские страховщики имущества не обновили полисы, особенно в районах соприкосновения диких земель и городов, одновременно повысив стандарты андеррайтинга, проводя проверки, требуя от владельцев мер по снижению риска лесных пожаров.

К таким же действиям могут прибегнуть и страховщики Орегона и Вашингтона. Moody's ожидает, что цены на полисы перестрахования от катастроф, в частности западные лесные пожары, будут продолжать расти в 2021 году.

Лесные пожары в США: что известно

Масштабные пожары фиксировали на западном побережье США еще в августе. Тогда пламя охватило сразу три штата: Вашингтон, Орегон и Калифорнию.

Жителей городов срочно эвакуировали, остальных просили не выходить из домов без надобности. Из-за увеличения площадей возгорания кое-где эвакуировали и спасателей.

Среди неутешительных последствий природных катастроф – тысячи акров выгоревшей земли, уничтожена флора и фауна и загрязнен воздух. Так, 9 августа в сети появились фото буквально красного неба.

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Автор: Яна Ставская