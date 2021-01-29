В целом, по оценкам аналитиков Jefferies, Олимпийские игры в Токио обойдутся примерно в $2 млрд, плюс еще $600 млн убытков отрасли ресторанно-гостиничной сферы.

Несмотря на то, что Олимпиада перенесена на 23 июля 2021 года, большая часть Японии сейчас находится на карантине из-за третьей волны коронавируса.

Читайте такжеСезон ураганов 2020 года стал самым убыточным для страховщиковИ Комитет, и организаторы в Японии подчеркнули, что перенос игр на следующий год не является вариантом, поэтому похоже, что их придется отменить, а не откладывать, если будет решено, что мероприятие не может быть проведено в Токио в 2021 году.

Глобальные страховщики и перестраховщики в таком случае столкнутся с убытком в размере до $3 млрд. При убытках в размере до $3 млрд отмена мероприятия приведет к самому большому размеру требований на мировом страховом рынке по этому риску, говорится в отчете брокера Gallagher, передает Фориншурер.

Перестраховщик Swiss Re имеет конкретный риск в размере $250 млн. в связи с отменой Олимпийских игр в Токио в 2020 году, в то время как риск Munich Re по этому убытку, по некоторым данным, достигает $500 млн.

В целом, по оценкам аналитиков Jefferies, Олимпийские игры в Токио обойдутся примерно в $2 млрд, плюс еще $600 млн убытков отрасли ресторанно-гостиничной сферы.

У Международного олимпийского комитета есть договор страхования, покрывающий риск отмены мероприятий на $800 млн в каждом из городов, в котором проводится Олимпиада.

Кроме того, у местного Организационного комитета в Токио будет собственное страховое покрытие на $650 млн, у телекомпаний, которые получили право трансляции Игр тоже есть страхование отмены Олимпиады.

Получат ли Олимпийские игры добро, еще неизвестно, но с учетом того, что они начнутся менее чем через полгода, перестраховщики в зоне отмены событий будут внимательно следить за развитием событий.

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Автор: УНИАН