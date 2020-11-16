Традиционные программы предотвращения убытков обычно сосредоточены на основных местах расположения компании.

AXA XL Risk Consulting объявила о запуске новой услуги по оценке рисков - Risk Scanning, которая станет доступной по всему миру.

Читайте такжеAXA Group завершила продажу дочерних страховщиков в Центральной Европе на 1 миллиард евроРешение сочетает в себе опыт консультантов по рискам AXA XL с возможностями интеллектуального анализа данных и вероятностными алгоритмами для проведения множественных оценок физического местоположения компании.

Этот запуск является частью стратегии AXA XL, направленной на дальнейшую цифровизацию и улучшение обслуживания риск-менеджеров, сообщает Фориншурер.

Сканирование рисков позволит менеджерам по управлению рисками произвести оценку объектов своей компании по регионам, странам или опасностям, чтобы лучше понять свои риски и внедрить меры по управлению рисками и передаче рисков, которые точно соответствуют их потребностям.

Традиционные программы предотвращения убытков обычно сосредоточены на основных местах расположения компании. Они могут игнорировать риски, связанные с небольшими объектами, которые редко посещаются специалистами по рискам, несмотря на то, что именно там чаще всего происходят убытки.

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Автор: УНИАН