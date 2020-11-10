Согласно оперативным данным, по сравнению с сентябрем в октябре сумма расходов по больничным листам увеличилась на 38,7%, или 334,7 млн грн.

Фонд социального страхования Украины зафиксировал в октябре увеличение на 49% количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в ФССУ.

Читайте такжеФонд соцстрахования профинансировал почти 800 миллионов гривень страховых выплат за сентябрьОб этом сообщает пресс-служба фонда.

"Динамика увеличения количества больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности", - говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным, в октябре текущего года количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%, на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности, сумма расходов выросла на 38,7%, или 334,7 млн грн.

В ФССУ отметили, что это связано с сезонным повышением уровня заболеваемости респираторными болезнями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью.

Темпы роста количества больничных являются самыми высокими в регионах, в которых областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, в Сумской области увеличение больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%, в Тернопольской - 87,9%, Николаевской - 83,3%, Винницкой - 80,4%, Полтавской - 72,6%, Харьковской - 66,1%, Черкасской - 63%, Ривненской - 62,2%.

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Автор: Леся Лещенко