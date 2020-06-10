Правительство выделило почти 3 миллиарда гривень помощи для Фонда соцстраха – депутат

Нардеп опубликовал соответствующий документ.

Кабинет министров Украины выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий документ.

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«Выделить Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства 2 972 455,7 тыс. грн из фонда по борьбе с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины по случаю безработицы», - говорится в опубликованном документе.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров Украины в ходе заседания принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

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