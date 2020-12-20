С сентября 2019 года по август 2020 года количество киберинцидентов увеличилось на 10%, из которых 194 были идентифицированы как связанные с COVID-19.

В 2020 году киберстрахование определено как один из следующих ключевых сегментов роста для Лондонского страхового рынка.

Об этом сообщает Forinsurer со ссылкой на отчет The City of London Corporation сделанный совместно с Accenture.

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В отчете отмечается, что кибератаки являются одним из величайших рисков для мировой экономики и становятся нормой в постпандемической жизни, особенно по мере того, как все больше людей и предприятий приспосабливаются к использованию цифровых технологий.

Национальный центр кибербезопасности опубликовал данные, которые показывают, что с сентября 2019 года по август 2020 года количество киберинцидентов увеличилось на 10%, из которых 194 были идентифицированы как связанные с COVID-19.

Лидеры бизнеса столкнулись с ростом затрат на кибербезопасность. Примерно 69% руководителей бизнеса говорят, что опережать злоумышленников - это постоянная борьба, а затраты на нее неоправданно высоки.

Лондон имеет все возможности для удовлетворения растущего спроса на киберстрахование и остается ведущим мировым центром. В отчете говорится о том, как лондонская экосистема кибербезопасности и страховая отрасль могут сотрудничать для достижения этой цели, а также о преимуществах, которые это будет иметь для экономики Великобритании в целом.

Одна из немногих ключевых проблем и возможностей включает в себя обеспечение лидерства Великобритании в установлении стандартов, лежащих в основе продуктов киберстрахования, и обмен данными, чтобы помочь сформировать глобальный киберрынок. Также важно расширить взаимодействие и охват развивающихся рынков киберстрахования, чтобы четко сформулировать преимущества размещения бизнеса в Лондоне.

Поскольку Лондон и остальная часть Великобритании выходят из пандемии, поддержка киберустойчивости компаний будет иметь важное значение, поскольку внутренний спрос на киберстрахование растет.

Страхование и коронавирус

21 октября 2020 года главный экономист группы Swiss Re Джером Хегели заявил о том, что после умеренного снижения роста мировых премий по рисковому страхованию из-за продолжающейся пандемии, глобальные страховые премии по страхованию имущества и несчастным случаям (P&C) вырастут на 3,8%.

По словам Хэгели, снижение страховых премий в 2020 году будет иметь такие же масштабы, как и в 2008 году после мирового финансового кризиса. И в то же время ожидаемое сокращение экономики в этом году из-за пандемии составит 4%, что намного больше, чем сокращение на 1,8%, наблюдавшееся в 2008-2009 годах.

Уже подсчитанные убытки

В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).

В марте 2020 года в Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам.

15 сентября 2020 года Lloyd's of London подтвердил свой прогноз относительно оценки убытков страховой отрасли от пандемии COVID-19 в $107 млрд.

24 сентября 2020 года Высокий суд Лондона прояснил ситуацию с покрытием страховщиками рисков пандемии.

По состоянию на 5 октября 2020 года коронавирус был признан главным страховым риском 2020 года.

По состоянию на 28 октября 2020 года публично зарегистрированные убытки крупнейших мировых перестраховочных компаний, связанные с COVID-19, достигли $23,7 млрд.

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Автор: УНИАН