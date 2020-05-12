Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 миллиардов гривень

Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице.

Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, увеличив его доходную часть на 6 млрд грн. Соответствующее постановление от 6 мая опубликовано на правительственном портале.

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Согласно постановлению, доходная часть бюджета Фонда соцстрахования (ФСС) увеличена на 6 млрд грн – до 20,950 млрд грн – за счет средств государственного бюджета.

Данные средства, выделенные из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, планируется направить на выплаты по частичной безработице (4,723 млрд грн) и на финансовую помощь на возвратной основе (1,277 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, ранее правительство приняло решение о выделении 6 млрд грн Фонду социального страхования Украины на финансирование пособий по безработице.

Минимальный размер пособия по безработице был увеличен с 650 до 1000 грн на период карантина, а выплаты всем безработным осуществляются с первого дня регистрации, а не с седьмого, как было ранее.