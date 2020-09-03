Больничные были выданы застрахованным лицам, в том числе, и из-за коронавирусной болезни.

За первые восемь месяцев 2020 году в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) подали на оплату почти 2 миллиона листков нетрудоспособности.

Об этом говорится на официальном сайте ФССУ.

Больничные листы были выданы застрахованным лицам в случае заболеваний, в том числе коронавирусной болезнью, травм, необходимости ухода за больным ребенком или членом семьи, а также в случае изоляции из-за COVID-19.

Как сообщается, финансирование пособий по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученной от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которой зависит дата финансирования материального обеспечения.

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В зависимости от причины временной нетрудоспособности могут отличаться размер и продолжительность ее оплаты:

нетрудоспособность, вызванная каким-либо заболеванием или травмой, не связанные с производством, финансируется Фондом, начиная с шестого дня нетрудоспособности и до восстановления здоровья (первые пять дней оплачивает работодатель). Размер такой помощи зависит от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% до 100% среднего дохода;

временная нетрудоспособность, вызванная необходимостью ухода за больным ребенком до 14 лет или родственником, финансируется ФССУ с первого дня ухода. Размер пособия также зависит от продолжительности страхового стажа, а продолжительность выплат составляет до трех дней (до семи в исключительных случаях) - в случае ухода за больным членом семьи, до 14 дней - в случае ухода за больным ребенком и за весь период, пока ребенок нуждается в уходе - в случае стационарного лечения;

изоляция от COVID-19 финансируется в размере 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, выплаты осуществляются, начиная с шестого дня самоизоляции под контролем (первые пять дней оплачивает работодатель). Однако для медицинских работников Фонд финансирует помощь в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа.

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Автор: УНИАН