Фонд соцстрахования теперь финансирует больничные и декретные всего за один рабочий день

Согласно законодательству, на такое финансирование обычно положено 10 рабочих дней.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) на данный момент осуществляет финансирование заявлений-расчетов на выплату материального обеспечения застрахованным лицам в течение одного рабочего дня, в частности, в оперативном режиме финансируются пособия по временной потере трудоспособности и пособия по беременности и родам.

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Как сообщила пресс-служба фонда, по состоянию на 14 июля ФССУ профинансировал заявления-расчеты, представленные работодателями по 13 июля включительно, в объеме 100% и направил 44,9 млн грн на выплаты работающим. Из них 26,25 млн грн составили выплаты по временной потере трудоспособности; 18,2 млн грн - выплаты по беременности и родам; 0,21 млн грн – пособия на погребение; 0,44 млн грн - пособия по временной нетрудоспособности, связанной с производством.

В фонде также отметили, что, в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, финансирование материального обеспечения должно осуществляться в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления-расчета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 8 июля одобрил внесение изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год путем увеличения доходной и расходной частей бюджета фонда на 2,972 млрд грн. Указанные средства предусмотрены как финансовая помощь ФССУ на безвозвратной основе из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью для обеспечения своевременной выплаты помощи по безработице.

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