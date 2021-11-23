Фонд социального страхования Украины осуществил финансирование единовременных пособий за общеобязательным государственным социальным страхованием на общую сумму 454 тысячи гривень членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.
Об этом сообщается на официальном сайте ФССУ.
Помощь в размере 227 тысяч гривень профинансирована для семей старшей медицинской сестры из Ивано-Франковской области и врача по медицине неотложных состояний из Тернопольской области.
Там напомнили, что в целом ФССУ профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 171 работника.
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Отмечается, что размер такой единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФССУ в оперативном режиме.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада распространила на медиков частных учреждений здравоохранения страховые выплаты при инвалидности или смерти, наступившей вследствие COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей.
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