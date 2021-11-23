В общем ФССУ профинансировал предоставление единовременного пособия для семей 171 медработника.

Фонд социального страхования Украины осуществил финансирование единовременных пособий за общеобязательным государственным социальным страхованием на общую сумму 454 тысячи гривень членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте ФССУ.

Помощь в размере 227 тысяч гривень профинансирована для семей старшей медицинской сестры из Ивано-Франковской области и врача по медицине неотложных состояний из Тернопольской области.

Там напомнили, что в целом ФССУ профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 171 работника.

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Отмечается, что размер такой единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФССУ в оперативном режиме.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада распространила на медиков частных учреждений здравоохранения страховые выплаты при инвалидности или смерти, наступившей вследствие COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давыгора