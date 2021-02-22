Всего ФСС профинансировал государственные пособия для семей 48 медицинских работников.

Для семьи врача-ортопеда-травматолога из Житомирской области, который умер в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил страховую выплату в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн.

Читайте такжеФонд соцстрахования выплатил в январе 295 тысяч гривен медикам и их семьямОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. Отмечается, что выплата произведена за счет средств госбюджета.

В целом ФСС профинансировал государственные пособия в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 48 медицинских работников.

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Автор: Ирина Погорелая